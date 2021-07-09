 

Чили собралась закупить «Спутник V»

09.07.2021, 2:28, Новости дня
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Власти Чили закупят российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для иммунизации населения третьей дозой вакцины, сообщил президент страны Себастьян Пиньера.

Он сообщил, что достигнутые соглашения, касающиеся Pfizer, Sinovac, Moderna и «Спутника», гарантируют «необходимое количество вакцин для возможной вакцинации третьей дозой». Двумя компонентами привиты уже 11 млн человек из почти 19 млн, свыше «73% взрослых в Чили уже завершили вакцинацию», сказал Пиньера.

Сейчас в Чили используют препараты Pfizer, Sinovac и AstraZeneca. Власти Чили заявляли, что рассматривают возможность использования «Спутника V» в стране, передает ТАСС.

Напомним, чилийский Институт общественного здравоохранения не увидел доказательств проблем с российской вакциной от коронавируса «Спутник V», о якобы наличии которых заявили в Бразилии.



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