Чили собралась закупить «Спутник V»

Власти Чили закупят российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для иммунизации населения третьей дозой вакцины, сообщил президент страны Себастьян Пиньера.

Он сообщил, что достигнутые соглашения, касающиеся Pfizer, Sinovac, Moderna и «Спутника», гарантируют «необходимое количество вакцин для возможной вакцинации третьей дозой». Двумя компонентами привиты уже 11 млн человек из почти 19 млн, свыше «73% взрослых в Чили уже завершили вакцинацию», сказал Пиньера.

Сейчас в Чили используют препараты Pfizer, Sinovac и AstraZeneca. Власти Чили заявляли, что рассматривают возможность использования «Спутника V» в стране, передает ТАСС.

Напомним, чилийский Институт общественного здравоохранения не увидел доказательств проблем с российской вакциной от коронавируса «Спутник V», о якобы наличии которых заявили в Бразилии.