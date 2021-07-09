Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против сына Лукашенко и еще более 50 человек

Соответствующее распоряжение приняли 7 июля, оно опубликовано на сайте правительства.

Ограничения предлагают применить в отношении этих лиц также из-за нарушения прав человека, применения силы к протестующим, пыток и задержаний, в том числе граждан Украины.

В санкционный список, кроме прочих, попали:

Виктор Лукашенко – старший сын считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, его советник по вопросам нацбезопасности и член Совбеза Беларуси;

глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко;

пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт;

министр внутренних дел Иван Кубраков;

глава Конституционного суда Петр Миклашевич;

глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина;

глава КГБ Иван Тертель;

глава Следкома Иван Носкевич.

Санкции предлагают ввести в течение месяца на трехлетний срок, речь идет о запрете въезда в Украину и блокировании активов. Самого Лукашенко в списке нет.

МУЛЬТИМЕДИА

Контекст:

Политический кризис в Беларуси начался после выборов президента в 2020 году. Оппозиция не признала победу Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, в стране начались массовые акции протеста.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября 2020 года Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, ее не признало ряд государств, в частности США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия.

Евросоюз в октябре 2020 года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников.

В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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