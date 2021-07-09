 

Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против сына Лукашенко и еще более 50 человек

09.07.2021, 2:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Соответствующее распоряжение приняли 7 июля, оно опубликовано на сайте правительства. 

Ограничения предлагают применить в отношении этих лиц также из-за нарушения прав человека, применения силы к протестующим, пыток и задержаний, в том числе граждан Украины. 

В санкционный список, кроме прочих, попали: 

Виктор Лукашенко – старший сын считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, его советник по вопросам нацбезопасности и член Совбеза Беларуси;
глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко;
пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт;
министр внутренних дел Иван Кубраков;
глава Конституционного суда Петр Миклашевич;
глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина;
глава КГБ Иван Тертель;
глава Следкома Иван Носкевич.

Санкции предлагают ввести в течение месяца на трехлетний срок, речь идет о запрете въезда в Украину и блокировании активов. Самого Лукашенко в списке нет. 

МУЛЬТИМЕДИА

Контекст:

Политический кризис в Беларуси начался после выборов президента в 2020 году. Оппозиция не признала победу Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, в стране начались массовые акции протеста.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября 2020 года Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, ее не признало ряд государств, в частности США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия.

Евросоюз в октябре 2020 года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 

В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.04 / На избирательном участке в Ярославской области выявили несущественное нарушение

09.04 / МВФ поддерживает призыв Байдена ввести во всём мире «налог для богатых»

04.06 / Минздрав дал советы пациентам с COVID-19, которые лечатся дома, и рассказал, когда надо вызывать “скорую”

28.02 / Ракета «Союз-2» со спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура

08.10 / Добкин: Слава батьке Лукашенко. Давил, давит и пусть дальше давит

16.09 / Daily Express – «наш ответ будет в тысячу раз мощнее» — Трамп предостерёг Иран от нападений на США

20.05 / Зеленский о фигурантах дела Шеремета: Если будет доказана их невиновность, буду серьезно говорить с Аваковым, может ли он остаться на должности

09.08 / В результате беспорядков в Бейруте пострадали более 70 силовиков

15.05 / В США назвали отличие между Путиным и Байденом

19.12 / Помощь Украине в борьбе с COVID-19 предоставили 30 государств – МИД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика