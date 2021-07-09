 

Медведчук – власть не дождётся, чтобы я покинул Украину

09.07.2021, 2:08, Новости дня
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Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не дождётся, чтобы он покинул страну. Как передаёт «Перший незалежний», председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» добавил, что будет делать всё для того, чтобы продемонстрировать, что действия власти, команды президента и самого Зеленского направлены на политические репрессии и незаконные уголовные преследования.


Reuters

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не дождётся, чтобы он покинул страну. Как передаёт «Перший незалежний», перед заседанием Печерского райсуда Киева политик добавил, что уверен в своей правоте.

«Безусловно, власть очень хотела, чтобы я покинул страну. И она рассказывала о том, что я боюсь обвинения, что эти обвинения обоснованы, законны, и поэтому Медведчук скрывается от уголовной ответственности. Они этого не дождались, они этого не дождутся, потому что я готов к борьбе. Я считаю и уверен в своей правоте, в том, что справедливость и закон должны восторжествовать. И мы будем делать всё для того, чтобы добиться и продемонстрировать действия власти, команды президента, президента Зеленского, направленные на политические репрессии и незаконные уголовные преследования», — заявил Медведчук.

Как напоминает канал, ранее депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин написал в своём телеграмм-канале, что Печерский райсуд принял решение о продлении сроков следствия по делу Медведчука. По его словам, самого Медведчука вызвали в суд за 48 минут до начала заседания, а судьи за 10 минут без его присутствия рассмотрели семь томов дела.



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