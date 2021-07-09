 

NBC – «дельта»-штамм укрепляется в США на фоне отказа американцев от вакцин и масок

09.07.2021, 2:08, Новости дня
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«Дельта»-штамм стал доминирующим вариантом коронавируса в США, и сейчас на его долю приходится до 80% новых заражений в некоторых штатах. При этом многие американцы всё ещё отказываются прививаться и носить маски в общественных местах, пишет NBC News.

Сегодня в Нью-Йорке проходит торжественный парад с конфетти в честь героев, находящихся на передовой (борьбы с COVID-19. — ИноТВ).

ЖЕНЩИНА: Это потрясающе! Мы очень усердно работали каждый день пандемии.  

ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА: Спасибо всем работникам важнейших профессий!

Возглавляет парад Сандра Линдси. Она стала первой медсестрой и американкой, которая привилась после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило применение вакцины. Тем не менее многие сегодня продолжают отказываться от вакцинации.

АСА ХАТЧИНСОН, губернатор Арканзаса: Если вы не хотите попасть в больницу  прививайтесь!

Всплеск (заболеваний коронавирусом. — ИноТВ) в сообществах связывают с вариантом «дельта», который уже считается доминирующим штаммом в стране. В Канзасе, Миссури, Айове и Небраске на него приходится 80 процентов новых случаев. 

Рассел Тайлер не был привит и провёл три недели в отделении интенсивной терапии.

РАССЕЛ ТАЙЛЕР, пациент: Я был уверен, что умру. Я никогда не был так близок к смерти.

Делать прививку — не единственное, от чего отказываются некоторые американцы.

ЖЕНЩИНА: Почему вы это делаете?

После подобных сцен на этой неделе выпускники школы, находившиеся на борту самолёта American Airline, отказались надевать маски, начали вести себя вызывающе и были силой сняты с рейса.  

Сегодня сопротивление вакцинации и борьба за неё происходят в то же самое время, как спасающим жизни героям отдают дань уважения.

МИГЕЛЬ АЛЬМАГЕР, корреспондент NBC: Доктор Фаучи заявляет, что вакцинированным здоровым людям нужно надевать маски только в случае, если возникает такое требование. Те, у кого есть сопутствующие заболевания, могут по собственному выбору надеть дополнительный слой защиты.

Дата выхода в эфир 07 июля 2021 года.



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