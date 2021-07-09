BFM TV – гигантский 3D-кот на билборде стал сенсацией в Токио

На одной из высоток Токио появился огромный рекламный щит с анимированным котом, который выглядит и ведёт себя, как настоящий, передаёт BFM TV. Спонсором выступил местный бренд, который хочет не только продвигать свою продукцию, но и сделать из животного талисман японской столицы и всеобщего любимца — 3D кот уже стал городской достопримечательностью.

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК, ведущий рубрики «Самородок»: Привет всем!

ВЕДУЩИЕ В СТУДИИ: Привет, Жюльен!

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Сегодня я с котом, который выглядит реальнее, чем в жизни. Посмотрите на это видео: на улице Токио завёлся кот. Этот дом сейчас становится достопримечательностью в городе и соцсетях. Гигантский кот — это рекламный щит площадью 150 квадратных метров. Да, Лоррэн, намного больше, чем у нас (смеётся).

ВЕДУЩАЯ В СТУДИИ: И даже слишком.

КРИСТОФ МЕЛЕ, ведущий: Подожди, я не понимаю…

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Можно только мечтать. Этот кот в 3D на экране с разрешением 4К.

КРИСТОФ МЕЛЕ: А, это обман зрения.

ВЕДУЩАЯ В СТУДИИ: Вау!

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Да. И разрешение настолько обалденное, что кажется, будто на крыше этого здания завёлся гигантский кот. Итак, он «физически присутствует» на токийской улице с семи утра до часу ночи и живёт своей маленькой жизнью. Так что утром мы видим, как он просыпается, днём мяукает на прохожих, а вечером засыпает, укладывая голову на лапы. Пока это только тест — официально его представят в понедельник, но, конечно, кот уже произвёл впечатление на прохожих.

ЯПОНЕЦ: Нам действительно было приятно увидеть, как на экране появился кот. Вид такого милого кота нас развлёк.

ЯПОНКА: Я бы хотела такого же кота. Меня это изображение порядком удивило.

КРИСТОФ МЕЛЕ: Интересно то, что мы не видим, где начинается экран.

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Именно! Действительно создаётся впечатление, что его голова выходит (за пределы экрана. — ИноТВ). Очевидно, что этот билборд приобрёл местный бренд, чтобы о нём заговорили, но он также хочет, чтобы кот стал достопримечательностью на улицах Токио, своего рода талисманом города и любимчиком…

КРИСТОФ МЕЛЕ: Он в конце концов спрыгнет.

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: (Смеётся.) Возможно, возможно. Или, может, нападёт на прохожих, потому что, очевидно, сейчас атмосфера в Токио очень тяжёлая. Объявили новый режим ЧС за две недели до Олимпийских игр. Так что надеются, что кот станет также талисманом и поддержкой для людей, которые живут внизу.

Мы можем попробовать увидеть этого кота даже из Парижа в прямом эфире. Посмотрите на эти изображения. Перед рекламным щитом установили камеру, и кот может появиться в любой момент. Так что если вы откроете YouTube, можете залипнуть так надолго. Кстати, Кристоф, погода не очень радует, как можно видеть.

Такого рода рекламные щиты — новое помешательство, которое продолжит развиваться. Не знаю, помните ли вы, но в прошлом году, посмотрите, на улице Сеула появилась такая гигантская волна. Здесь тоже выглядит реальнее, чем в жизни, и ещё страшнее (смеётся).

КРИСТОФ МЕЛЕ: Это точно.

Дата выхода в эфир 08 июля 2021 года.