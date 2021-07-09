В администрации президента назвали главные вызовы для внутренней политики России

Неравномерное экономическое развитие страны становится одним из вызовов во внутренней политике. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев. Такое заявление он сделал в рамках форума молодых политологов «Дигория», который проходит в Сочи.

«Правительство делает многое для того, чтобы «выровнять» регионы, тем не менее тренд на неравномерность развития присутствует. Безусловно, у нас в обществе есть расслоение по принципу дохода, то есть разрыв между очень богатыми и очень бедными. И это тоже имеет свои серьезные риски», – сказал начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев.

Другой вызов для внутренней политики предопределен тем обстоятельством, что РФ – это многонациональное и многоконфессиональное государство, добавил он. «Мы научились жить дружно и помогая друг другу, тем не менее, присутствует целый набор различных рисков, с которыми и правительству, и администрации президента приходится работать в ежедневном режиме», – отметил cотрудник администрации президента. Яркими «красными линиями» во внутренней политики Александр Харичев назвал терроризм, экстремизм и политический радикализм.

На этой неделе в Сочи открылся многодневный III форум молодых политологов «Дигория». Как говорят организаторы, одна из его задач – заложить базу для роста нового поколения профессиональных политологов. Форум представляет собой комплекс образовательных, научно-исследовательских, дискуссионных и культурных мероприятий. Каждое мероприятие рассчитано на вовлечение 150 очных участников и 550 цифровых резидентов.

Каждый день эксперты обсуждают различные темы на дискуссиях, которые здесь называют модулями. Например, качестве гостей модуля «Губернаторы новой волны» были приглашены главы регионов – Калининградской области Антон Алиханов, Мурманской области Андрей Чибис, Нижегородской области Глеб Никитин и Новгородской области Андрей Никитин. В четверг гостем форума стал начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев.