 

МЭР подготовило промежуточный вариант макропрогноза развития России

09.07.2021, 1:34, Новости дня
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Минэкономразвития направило в регионы письмо, в котором содержится промежуточный вариант среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ на 2021–2024 годы.

В прогнозе пересмотрен ряд макроэкономических показателей, включая инфляцию, ВВП, инвестиции и оборот ритейла. Указывается, что оценки не являются окончательными. В МЭР объяснили, что в связи с формированием федерального и регионального бюджетов необходимо предоставить «актуальные макроэкономические ориентиры». «Если бы мы сейчас начали формировать бюджет на основе старых сценарных условий, мы получили бы крайне жесткую бюджетную политику с необходимостью сокращения расходов и т.д.», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

В МЭР отметили, что еще «не на все вопросы» есть ответы, требуется «дождаться итогов первого полугодия, особенно это касается тех показателей, которые имеют квартальный выход – в частности, реальные располагаемые доходы населения». Итоговый вариант прогноза представят в конце августа – начале сентября.

В нынешнем прогнозе ведомство повысило ожидания по инфляции в 2021 году с 4,3% до 5%. Начиная с 2022 года ожидается «выход на таргет» – 4%. МЭР улучшило оценку динамики ВВП в 2021 году, ожидает роста на 3,8% вместо 2,9%. Прогноз на 2022 и 2023–2024 годы сохранен на уровне 3,2% и 3%. Оценка роста инвестиций в основной капитал выросла в 2021 году с 3,3% до 4,5%. Оценка роста реальных располагаемых доходов россиян в 2021 году сохранилась на уровне 3%, прогноз роста реальных зарплат улучшен – до 3,2% с 2%. 

Уровень безработицы в 2021 году составит 5,1% (в апрельской версии прогноза – 5,2%), при этом на конец года она опустится до уровня – 4,7–4,8%. Минэкономразвития сохранило прогноз роста промышленного производства на уровне 2%, повысив оценку по росту показателя на 2022 год – до 3,6% с 3,4%. В 2023 и 2024 годах рост промышленности прогнозируется на уровне 2,9% и 2,7%.

МЭР ожидает роста средней цены на нефть марки Urals в 2021 году до 65,9 доллара за баррель с прежней оценки в 60,3 доллара, в 2022 году – до 64,8. В 2023 году ожидается 60,8 доллара за баррель, в 2024 году – 57,4 доллара. Прогноз среднего курса доллара на 2021 год – 72,8 рубля, на 2022 год – 70,2 рубля, на 2023 и 2024 годы – 71 и 72,8 рубля.

Минэкономразвития улучшило оценку по динамике оборота российского ритейла в 2021 году, теперь ожидает роста на 6,9% вместо 5,1%. Оценка оборота ритейла на 2022 и 2023–2024 годы пересмотрена в сторону повышения до 3% и 2,9% соответственно. 

Минэкономразвития ожидает возвращения экономики на докризисный уровень в июле, сообщил представитель министерства.

Напомним, потери мировой экономики от коронавируса оценили в 3,5 трлн долларов. Ущерб экономике РФ от коронавируса в 2020 году в стоимостных показателях составил почти 1 трлн рублей.



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