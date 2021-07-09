 

Численность убившего президента Гаити отряда оценили в 26 человек

09.07.2021, 1:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В отряд наемников, который убил президента Гаити Жовенеля Моиза, входили сообщил министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер.

Он подтвердил, что выборы нового президента состоятся 26 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Напомним, по делу об убийстве президента Гаити задержаны шесть человек (двое являются гражданами США гаитянского происхождения), еще семеро (включая трех иностранцев) ликвидированы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.02 / “Нам бы за такое по пальцам надавали”, “Надо исправлять”, “Кто учитель?”. Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино

05.07 / Из библиотек Гонконга стали изымать книги продемократических авторов

28.07 / Эксперт рассказал о возможностях Google на формирование общественного мнения в России

08.07 / Названа возможная дата возобновления чартерных рейсов в Египет

18.03 / Первый мэр Севастополя Семенов: Идеологом Харьковских соглашений был Азаров. Они как бы снимали Украину с газовой иглы, но продлевали пребывание флота, что несравнимо дороже газа

05.07 / Серьезная авария с грузовиком и легковушками в Свердловской области попала на видео

13.03 / Полицейские установили личности избивавших девочку в Домодедово женщин

25.10 / Собянин выразил надежду на снижение темпов распространения коронавируса в Москве

15.02 / Цена барреля нефти Brent превысила 63 доллара

23.06 / Мировые цены на нефть дошли до значений 2018 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика