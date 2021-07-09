Численность убившего президента Гаити отряда оценили в 26 человек

В отряд наемников, который убил президента Гаити Жовенеля Моиза, входили сообщил министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер.

Он подтвердил, что выборы нового президента состоятся 26 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Напомним, по делу об убийстве президента Гаити задержаны шесть человек (двое являются гражданами США гаитянского происхождения), еще семеро (включая трех иностранцев) ликвидированы.