Рада на следующей неделе может провести два внеочередных заседания

Об этом “Укринформу” рассказала нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук.

Она сообщила, что на этих заседаниях будут рассматривать пакет законопроектов “экологического направления”, среди них – инициатива, направленная против промышленного загрязнения.

Первый замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко рассказал “Радіо Свобода”, что таких законопроектов восемь.

Кроме того, запланировано рассмотрение проектов законов о цифровой трансформации.

“Тоже, скорее всего, будет рассматриваться на внеочередном заседании закон о paperless, который нужно до 24 августа принять, законопроект о “Дія.Сіty” во втором чтении, законопроект о виртуальных активах”, – уточнил Корниенко.

По его словам, собраться на эти внеочередные заседания парламент будет просить президент Украины Владимир Зеленский.

Контекст:

Согласно календарному плану Рады, в понедельник начинается последняя пленарная неделя пятой сессии IX созыва. С 19-го по 23 июля у парламентариев запланирована работа с избирателями, а потом – каникулы.

Однако глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия не исключает, что работу парламента в рамках пятой сессии продлят на неделю для принятия в целом проекта закона об олигархах.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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