Рада на следующей неделе может провести два внеочередных заседания
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Об этом “Укринформу” рассказала нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук.
Она сообщила, что на этих заседаниях будут рассматривать пакет законопроектов “экологического направления”, среди них – инициатива, направленная против промышленного загрязнения.
Первый замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко рассказал “Радіо Свобода”, что таких законопроектов восемь.
Кроме того, запланировано рассмотрение проектов законов о цифровой трансформации.
“Тоже, скорее всего, будет рассматриваться на внеочередном заседании закон о paperless, который нужно до 24 августа принять, законопроект о “Дія.Сіty” во втором чтении, законопроект о виртуальных активах”, – уточнил Корниенко.
По его словам, собраться на эти внеочередные заседания парламент будет просить президент Украины Владимир Зеленский.
Контекст:
Согласно календарному плану Рады, в понедельник начинается последняя пленарная неделя пятой сессии IX созыва. С 19-го по 23 июля у парламентариев запланирована работа с избирателями, а потом – каникулы.
Однако глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия не исключает, что работу парламента в рамках пятой сессии продлят на неделю для принятия в целом проекта закона об олигархах.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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