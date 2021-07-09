 

Рада на следующей неделе может провести два внеочередных заседания

09.07.2021, 1:20, Новости дня
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Об этом “Укринформу” рассказала нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук. 

Она сообщила, что на этих заседаниях будут рассматривать пакет законопроектов “экологического направления”, среди них – инициатива, направленная против промышленного загрязнения. 

Первый замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко рассказал “Радіо Свобода”, что таких законопроектов восемь. 

Кроме того, запланировано рассмотрение проектов законов о цифровой трансформации. 

“Тоже, скорее всего, будет рассматриваться на внеочередном заседании закон о paperless, который нужно до 24 августа принять, законопроект о “Дія.Сіty” во втором чтении, законопроект о виртуальных активах”, – уточнил Корниенко. 

По его словам, собраться на эти внеочередные заседания парламент будет просить президент Украины Владимир Зеленский.

Контекст:

Согласно календарному плану Рады, в понедельник начинается последняя пленарная неделя пятой сессии IX созыва. С 19-го по 23 июля у парламентариев запланирована работа с избирателями, а потом – каникулы. 

Однако глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия не исключает, что работу парламента в рамках пятой сессии продлят на неделю для принятия в целом проекта закона об олигархах.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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