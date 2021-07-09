 

Подозреваемый в педофилии, который сбежал из-под стражи в Киеве, сутки прятался на крыше

09.07.2021, 1:20, Новости дня
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Журналисты узнали из источников в правоохранительных органах, что в ночь с 3-го на 4 июля возле одной из киевских школ прохожие заметили 13-летнюю девочку, которой нужна была помощь.

“Она рассказала, что в одном из частных домов, расположенных поблизости, ее изнасиловал мужчина. Полицейские оперативно задержали подозреваемого: им оказался 35-летний киевлянин, который накануне заманил школьницу к себе домой”, – сообщило издание.

Мужчина сказал полиции, что “имел контакт с ребенком”, но все произошло “по взаимному согласию”. Девочка это отрицает, ее бабушка, которая является опекуном ребенка, написала заявление в полицию.

Около 5.00 4 июля подозреваемого поместили в комнату для задержанных дежурной части отдела мониторинга Подольского районного управлении полиции Киева. 5 июля полицейские видели подозреваемого в камере около 20.00, когда принесли ему ужин. В 3.00 дежурные обнаружили, что в камере никого нет.

“В этих помещениях ведется видеонаблюдение и дежурный наряд должен был следить, чтобы все было в порядке. Почему отсутствие обнаружили почти через семь часов – отдельная история. Сейчас идет большой разбор полетов по этому поводу”, – рассказал источник в полиции.

По информации “Обозревателя”, подозреваемый вышел во внутренний двор управления полиции, по лестнице поднялся на крышу и покинул здание. Он мог перейти на крышу соседнего здания по улице Хорива, 18, где его спустя сутки обнаружили правоохранители.

“Как рассказали местные жители, мужчину еле вытянули из трубы”, – уточнили журналисты.

Контекст:

6 июля пресс-служба столичной полиции сообщила, что в Киеве из-под стражи сбежал 35-летний Евгений Замятин, который подозревается в педофилии.

По данным Facebook-паблика “Киев Оперативный”, Замятин – уроженец Крыма, безработный, без постоянного места жительства. 

Досудебное расследование ведется по двум статьям – ч. 4 ст. 154 (изнасилование лица, не достигшего 14 лет) и ч. 1 ст. 393 (побег из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этим статьям – до 15 лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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