Le Monde – во все тяжкие — пандемия усилила тягу французской молодёжи к алкоголю и наркотикам

Тревожные последствия коронакризиса: во Франции резко выросло потребление спиртного, табака и наркотиков среди людей 16—30 лет, пишет Le Monde со ссылкой на данные исследования. Причинами обострения вредных привычек стали общая тревога молодёжи, потеря свободы и социальной жизни, а также карантин вдали от семьи и негативное влияние сверстников.



Reuters

За последний год французская молодёжь 16—30 лет стала потреблять «вызывающие беспокойство» объёмы алкоголя, табака и наркотиков, приводит Le Monde выводы исследовательского центра Ipsos. Опрос, который проводился среди 3500 человек в марте 2021 года для компании взаимного страхования Macif, рисует «печальный портрет» молодого поколения: на фоне кризиса в здравоохранении его почти на год за исключением нескольких перерывов лишили независимости и социальной жизни, что привело к усилению пагубных привычек.

Больше всего среди различных данных исследования поражает, сколько молодых людей предались бесконтрольному потреблению алкоголя и наркотиков, пишет издание. Половина опрошенных (52%) заявили, что за последний год теряли контроль над собой, так что порой не понимали, что делают. Каждого пятого к такому состоянию приводило спиртное, что случалось «по крайней мере десять раз в год».

Потеря контроля происходит на фоне общей тревоги среди молодёжи, отмечается в статье. Половина потребителей различных веществ за эти 12 месяцев испытали негативные эмоции, житейские трудности, сложности в учёбе (30%), социальную изоляцию (27%), сексуальные расстройства (20%) и суицидальные мысли (20%).

Примечательно, что среди людей до 30 лет по-прежнему популярны сигареты: четверть участников опроса являются постоянными курильщиками. Кроме того, 36% молодёжи признались, что курили марихуану. Потребление тяжёлых наркотиков значительно выросло по сравнению с 2018 годом: тогда только 2% студентов принимали кокаин, а в этом году 14% заявили о том, что пробовали экстази, ГОМК, попперсы, «веселящий газ» или ЛСД, 11% — кокаин, 8% — героин. Как отмечают авторы доклада, потребление тяжёлых наркотиков может быть «социальной стратегией, желанием принадлежать к какой-нибудь группе». Также тягу к запрещённым веществам можно объяснить желанием поэкспериментировать, нарушить закон и потерять контроль над собой.

Как подчёркивается в исследовании, раздельное проживание с семьёй является фактором риска для молодых людей. Вдали от своего дома некоторые попадают под давление новой социальной группы, а стадный эффект подталкивает к новым экспериментам. Так, 21% студентов, которые снимают квартиру совместно с другими, признаются, что регулярно курят марихуану, в то время как среди проживающих с родителями таких только 6%. Среди потребителей кокаина 3% живут с родными, 10% снимают сообща квартиру, а 15% проживают в студенческих общежитиях.

В заключение Le Monde напоминает, что ежегодно проводятся новые кампании по распространению среди молодёжи информации о рисках, связанных с употреблением табака, алкоголя и наркотиков. Они не проходят незамеченными: 76% опрошенных сообщили, что читали, видели или слышали эти материалы, однако только половина задумалась об изменении своих привычек, что говорит о неэффективности выбранного метода просвещения.