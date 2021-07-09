 

По делу об убийстве президента Гаити задержаны двое граждан США

09.07.2021, 0:40, Новости дня
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Двух граждан США гаитянского происхождения задержали по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, сообщил уполномоченный по вопросам выборов в Гаити Матиас Пьер.

Один из задержанных американцев «описывает себя как «сертифицированного дипломатического агента». Он заявил, что является «защитником интересов детей и начинающим политиком на веб-сайте благотворительной организации». По его словам, организацию он «основал в 2019 году на юге Флориды для помощи жителям». На ее сайте указывается, что прежде задержанный «работал охранником в посольстве Канады в Гаити», передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Напомним, по делу об убийстве президента Гаити задержаны шесть человек, еще семеро (включая трех иностранцев) ликвидированы. Киллеры, расстрелявшие главу республики в собственной резиденции, представились сотрудниками антинаркотического ведомства США. В Моиза попало 12 пуль. Венесуэла намекнула на причастность Вашингтона к ликвидации Моиза.



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