 

Минздрав Саратовской области посоветовал повременить с сексом после вакцинации

09.07.2021, 0:40, Новости дня
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В период вакцинации от коронавируса рекомендуется избегать повышенных нагрузок, включая секс, сообщил замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.

Его спросили, противопоказан ли секс в связи с вакцинацией, учитывая, что в первые дни после прививки рекомендуют не заниматься спортом. Как сообщил Грайфер, «в принципе всем известно», что «секс – это очень энергозатратное занятие». По словам замминистра, людей предупреждают, что «повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации», передает РИА «Новости».

Напомним, Роспотребнадзор дал рекомендации, что делать после вакцинации от коронавируса. В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и посещение сауны, при этом принимать душ можно. Также следует ограничить употребление алкоголя.



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