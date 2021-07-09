«Вышка» — это мера

Кто он — новый руководитель Высшей школы экономики Никита Анисимов и как о нем вспоминают на прошлой работе.

Один из ключевых вузов страны — Высшая школа экономики — встречает нового ректора. Им на минувшей неделе назначен Никита Анисимов. Без малого пять лет, собственно, до 2 июля, он руководил Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ), крупнейшим в регионе. Там СМИ и коллеги с завидной постоянностью не единожды в течение года провожали Анисимова на Запад и делились инсайдами по поводу кандидатуры нового ректора ДВФУ. Настоящее повышение тем не менее прошло в атмосфере полного штиля.

Можно даже сказать, строгой секретности. И это тоже определенный знак.

Представители академического сообщества региона открыто и анонимно поделились с «Новой» мнением об уходящем ректоре ДВФУ.

СПРАВКА «НОВОЙ»

Анисимов Никита Юрьевич, 43 года. Родился в Химках, окончил московскую школу № 25. В 15 лет поступил на механико-математический факультет МГУ им. Ломоносова, окончил его через пять лет с отличием. В 2002 году защитил диссертацию на тему «Инволютивные тождества бесконечномерных алгебр». Тем не менее научной карьере предпочел административную — работал в ректорате МГУ, занимал и должность проректора. В 2013 году ушел проректором в МАМИ (университет машиностроения).

В 2016 году Никита Анисимов стал исполняющим обязанности ректора ДВФУ. Предыдущего ректора Сергея Иванца осудили за крупную растрату: в 2015 году он и его заместители по недостоверным актам перевели ООО «Современный университет» 20 млн рублей за невыполненные работы по созданию подсистем распределенной печати, финансового и управленческого учета и планирования, кампусной карты. В 2018 году назначен ректором на 5 лет. В 2021-м, в день рождения Владивостока, 2 июля, назначен ректором Высшей школы экономики.

Почетный доктор в области естественных наук Университета Токай (Токио, Япония, 2018).

Женат. Двое детей.

«Так упорно шел на Восток, что в итоге пришел на Запад»

Во Владивостоке все понимали: он к нам не навсегда. Более того, в университете всегда находилось немало преподавателей, которые с большим недовольством отзывались о временщиках в ректорате. Пять ключевых проректоров из десяти — приезжие. Один из них — Алексей Кошель — сейчас исполняет обязанности руководителя института, а также выдвигается в депутаты от «Единой России».

— Они спят и видят, как бы свалить в свою Москву! Как в армии, выслуживаются здесь. Что губернаторы, что ректоры. Временщики! — пару лет назад эмоционально жаловался один из молодых преподавателей.

Даже интервью Анисимов предпочитал давать федеральным изданиям — особенно любил «Российскую газету». Пять лет рассказывал, что ДВФУ остается центром поворота РФ на Восток, что университет привлекает талантливую молодежь, что вуз у нас особенный, а Дальний Восток — так вообще регион мечты.

Студенты в группах «ВКонтакте» сейчас над этими цитатами усердно потешаются. Выкладывают фото ректора с подписями вроде: «Так упорно шел на Восток, что в итоге пришел на Запад», «Вокруг света за 5 лет», да и просто хэштег придумали#ИдемНаЗапад.

Скриншот из паблика Вконтакте «Подслушано ДВФУ/FEFU»

Ругают его студенты за вечные новации в образовательных программах и переделку, в том числе образовательных планов, за чехарду с расписанием, за автоматическую отправку на комиссию, если студент не может сдать с первого раза. Вызывало вопросы и увольнение педагогического состава. И, разумеется, цены за обучение.

Губернатор меньше зарабатывал

Скептически отзываются и о постоянном стремлении ДВФУ при новом ректоре попадать в разные рейтинги и там расти. Вроде 461-го места в QS World University Ranking. Или 18-е место в Национальном рейтинге вузов «Интерфакса». Или 25-е в рейтинге лучших вузов РФ по версии аналитического агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика). Тут стоит отметить, что в 2017 году на попадание в эти рейтинги ДВФУ в числе 21 университета получил субсидию от правительства страны — 482,2 миллиона. В 2019 году — 123 миллиона («Вышка» тогда, кстати, получила 861 млн). Под руководством Анисимова ДВФУ попал в список лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education — впервые за 10 лет существования.

— Рейтинги — это прекрасно. Наверное, есть какие-то политические установки, по которым РФ и Дальний Восток должны быть на вершине всего, а наш ДВФУ по бумагам чуть ли не Лигу Плюща обязан обогнать. На здоровье, но нам-то что с того? Толпа китайцев в общагах и допнагрузка на стареньких преподов? Сидим, заполняем РПД (рабочие программы дисциплин) и думаем: то ли чаю выпить, то ли уволиться, — возмущен один из преподавателей гуманитарных дисциплин университета, пожелавший сохранить инкогнито.

Меж тем многие студенты благодарны бывшему ректору за то, что он убрал ненавистную всеми программу «Бакалавриат 2.0», при которой в программу попадало огромное количество непрофильных предметов, а профильные от этого страдали. Или за удобный внутренний интернет-портал для студентов. Даже за отсутствие скандалов хвалят. В плюс ему даже молодежь ставит и то, что за 5 лет вуз смог избавиться от долгов.

— Правда, для этого понадобились жесткие меры, — рассказывает один из бывших преподавателей. — Хореографическое училище вуз просто не потянул финансово: ни ремонта, ни развития. В итоге просто сбагрили его Приморскому краю. А цены за обучение? Многие приморские ребята не идут в универ именно из-за дороговизны, а вот иностранцам в ДВФУ всегда зеленый свет! Едут индийцы, пакистанцы, китайцы, вьетнамцы. Платят за каждый чих. Зато мы — международный вуз, в рейтингах растем (формально же иностранцев больше стало). А довузовское образование? Кто б объяснил этим москвичам, что нельзя просто так взять и задрать до небес цену за обучение просто потому, что у вуза не хватает средств.

Зато на зарплату ректору хватало. 440 тысяч в месяц он зарабатывал в 2017 году, а в 2020-м — уже 530.

У нас губернатор меньше получает! С другой стороны, даже если при таких зарплатах ректора вуз умудрился избавиться от огромной недостачи — это результат.

Здание ДВФУ. Фото: РИА Новости

Самые добрые отзывы

Многие из тех, кто работал с Анисимовым, очень ему благодарны — утверждают, что совершенно искренне.

Старший научный сотрудник, кандидат филологических наук Юлия Хукаленко, например, отмечает его «нечеловеческую работоспособность» и требовательность к себе и другим.

— Он не из тех, кто сдается; мыслит масштабно, целостно, вдолгую. Немногословен, оценивает людей по результатам их работы. Кто-то назвал бы его авторитарным; однако в умении прислушаться к мнению других Никите Юрьевичу тоже нельзя отказать. У ректора было видение университета будущего: с сильными научными школами, развитой инфраструктурой кампуса, комфортной средой для студентов и преподавателей. Мне жаль, что сейчас, когда ему наконец удалось завоевать доверие и любовь непокорных и подчас подозрительных приморцев, мы вынуждены его отпустить, — говорит Хукаленко, которая совсем недавно запустила и фактически вытянула всероссийскую программу апробации VR/AR-контента в школах.

Марина Баринова, советник ректора, работала с Никитой Анисимовым три года. И говорит, что он выслушивал от нее критику, даже весьма жесткую.

— Он разделял мой девиз в отношении университета — «Усердие. Дисциплина. Самоотдача». Три его базовых установки в отношении университета: 1) люди определяют все; 2) отношения между людьми, их поведение — формируют университетскую среду; 3) качественная инфраструктура всех базовых процессов университета. Пять лет назад университет был дан ему в управление в разобранном состоянии: колоссальный финансовый долг; расшатанная система управления и выжидательная позиция директоров университетских Институтов (Школ); тотальная потеря веры в себя и в университет профессорско-преподавательским составом; отчуждение островного университета от материковой части Владивостока; позорные репутационные издержки. Многое пришлось решать быстро и болезненно… Быть ректором федерального университета с акцентом на политический фокус внимания именно к нашему университету (стратегически важный международный регион) сложно.

При этом, говорит советник ректора, Никита Анисимов — точно не чиновник. Да и любовь к математике, математическое мышление у него сохранилось — так что, возможно, у него еще есть будущее в науке.

— Его семья все эти годы живет в Москве. Возможно, будь наше, владивостокское, школьное образование готово достойно пролонгировать обучение детей Анисимова, он бы переехал. Тем более и его жене, и его детям Владивосток и Приморье приглянулись, — говорит Марина Баринова.

Мы их душили-душили…

Вирусолог, директор НИИ микробиологии и эпидемиологии имени Г.П. Сомова, руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов оценивает Никиту Анисимова как руководителя, сумевшего укрепить структуру вуза. И при этом называет крайне системным.

Вирусолог Михаил Щелканов. Фото: tayga.info

— Системность — это наиболее краткая и исчерпывающая характеристика. Он очевидный государственник, не склонный к «серым схемам» и обходным путям. Бывает, что это доставляет неудобства подчиненным, но, с другой стороны, понятно, что все по-честному. Системность руководителя — важное качество для крупных федеральных структур, каким является ДВФУ. Ведь такие университеты, особенно на восточных рубежах, вдали от центра, склонны к «расплыванию», их сложно удержать.

Но не все трактуют определение «системность» исключительно в положительном ключе. Собеседник «Новой» в научной среде называет Анисимова «чиновником до мозга костей» и отмечает, что таких руководителей ставят, если нужно взять вуз под ручное управление.

— Он типичный государственник — делает, что ему скажут. Надо проведение ВЭФ обеспечивать, даже в ущерб учебному процессу — обеспечит. Надо слить институты ДВО РАН с университетом — прекрасно.

Удивительный вообще человек, конечно. В 15 лет поступил в МГУ на мехмат, и это выдающийся показатель. А вот кандидатскую диссертацию Анисимов защитил в 24 — и это уже в принципе не особо впечатляет. Докторскую так и вовсе предпочел не защищать, а вместо того, чтобы расти в фундаментальной науке, где, как утверждают, его ждало большое будущее, пошел по другому пути. Только став ректором ДВФУ, он уволил без разбора множество иностранных профессоров, которых набирали еще до него. Стоит признать, во многом это шаг правильный — были те, кто не читал лекций, просто получая космические зарплаты, а держали их в штате ради мифического «имиджа федерального вуза». Но под раздачу попали и прекрасные специалисты. Из таких — итальянский климатолог, нобелевский лауреат Риккардо Валентини. Видимо, такие кадры нам не нужны, — говорит источник. — Плюс ко всему Высшая школа экономики стала все чаще попадать в центры политических скандалов (дело Егора Жукова, дело DOXA, участие студентов и преподавателей в политических акциях протеста). И, полагаю, Анисимов придет, чтобы в том числе «душить прекрасные порывы».

Чтобы понять, как бывший ректор «душил прекрасные порывы» студентов ДВФУ, стоит вспомнить, что молодых людей за инакомыслие не отчисляли.

«Грамотно выполняют поставленную задачу»

Приморский бизнесмен, руководитель компании DNS из списка Forbes Дмитрий Алексеев об Анисимове и его команде тоже отзывается хорошо — но соглашается, что «приморцем» тот так и не стал.

— Он с коллегами заслужил реноме «высшей команды вузовского реформирования»: МГУ, Московский политех — считается, что реформу провели удачную. И вот сейчас — ДВФУ. Основная задача пять лет назад стояла так: навести элементарный финансовый порядок. Я так понимаю, «дырка в бюджете» была в миллиард. Сейчас ее нет, есть стабильность.

Генеральный директор DNS Дмитрий Алексеев. Фото: Егор Алеев / фотохост-агентство ТАСС

Когда ДВФУ в 2010 году слепили из четырех приморских вузов, наступили сложные времена. Да, сейчас тоже не идеально — но у нас в стране в целом не очень понятно, что государство, как основной заказчик, требует от высшей школы. Анисимов и его команда грамотно выполняют поставленную перед ними задачу. С другой стороны, это не та команда, которая сама ставит себе эту задачу. При Кузьминове же Высшая школа экономики не была бюрократической структурой. Они сами поставили цель и сделали самый крутой университет в стране. Надо это учитывать.

Не ректор такой — жизнь такая

Профессор кафедры компьютерных систем Школы естественных наук, доктор физико-математических наук Алексей Огнев:

— Первое, на что обращаешь внимание, — логика изложения мысли, уникальная память. Он все запоминает, может быстро воспроизвести любой важный факт, вспомнить нужных людей, контакты. Одна из любимых тем Никиты Анисимова в последние несколько недель — автобусный маршрут, запущенный по его инициативе и связывающий кампус с Академгородком на Чайке (пригород Владивостока. — В. Ф.). Это инициатива, которая потребовала почти год усилий, были какие-то административные проблемы.

Если говорить о не самых приятных чертах — фактор неожиданности. Он часто принимал решение, неожиданное для всех. И не всегда эти приказы учитывали объективную картину происходящего в университете. Часть образовательных программ передали из одного института в другой. Но у нас такие неожиданности во всей государственной системе. Не ректор такой — жизнь такая.

О том, что уход ректора стал внезапным, в один голос говорят все собеседники «Новой». Но само назначение Анисимова ректором «Вышки» никого не удивило.

Валерия Федоренко

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