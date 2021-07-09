В ОПУ рассказали, что в 10 городах Украины будут строить или реконструировать аэропорты. Среди них – Мариуполь, Житомир и Черновцы

“Мы не просто запускаем новые рейсы. Мы начинаем реконструкцию взлетно-посадочных полос во многих региональных аэропортах. Ведь мы понимаем, что это очень важно. Во-первых, люди смогут быстро добраться в Киев. Во-вторых, улетать из Киева международными рейсами. И есть договоренность с авиакомпаниями, чтобы рейсы стыковались. И третье – мы запускаем с несколькими авиакомпаниями международные рейсы из этих региональных аэропортов”, – сказал он.

На сцене показали карту сети региональных авиахабов, которые планируют развивать. Там отмечены Житомир, Мариуполь, Полтава, Днепр, Кривой Рог, Херсон, Черновцы, Винница, Ровно и Ужгород.

Скриншот: Всеукраїнський Форум Україна 30 / YouTube

Для Мариуполя аэропорт жизненно необходим, говорит мэр города Вадим Бойченко.

“На сегодня есть несколько проектов по построению аэропорта в нашем городе. В частности, рассматривается несколько локаций. Для нас главное – запустить процесс. Ведь отсутствие аэропорта не только создает трудности для жителей относительно быстрого и комфортного передвижения по стране, но и мешает экономическому развитию. Авиасообщение откроет новые возможности перед городом и позволит привлечь больше международных инвестиций”, – цитирует его сайт горсовета.

Контекст:

Аэропорт в Мариуполе есть, но с 1 мая 2014 года территорию аэропорта занимают подразделения Вооруженных сил Украины и Национальная гвардия. С тех пор доступ на территорию аэропорта ограничен, указано на сайте горсовета. Гражданскую авиацию Мариуполь не принимает.

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили считает, что запуск аэропорта укрепит обороноспособность Мариуполя и станет толчком для развития туризма в городе.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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