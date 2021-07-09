 

В ОБСЕ подтвердили, что Грау уходит с должности спецпредставителя в Украине

09.07.2021, 0:26, Новости дня
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Об этом на заседании постоянного совета ОБСЕ 8 июля сообщил представитель Швеции, пишет “Укринформ”. 

Причину ухода Грау не озвучивали, ее преемника еще не выбрали, сейчас идет подбор кандидата. 

СМИ писали, что дипломат может завершить свою работу в Украине до конца июля.

Украинский журналист, представитель Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш 8 июля рассказал в эфире канала “Украина 24”, что нового представителя ОБСЕ еще не представили. По его данным, это может быть дипломат из Финляндии. Последнее заседание ТКГ с участием Грау, по информации Гармаша, состоится 22 июля. 

Контекст:

Швейцарский дипломат Хайди Грау занимает пост спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ с конца 2019 года. Она сменила на этой должности австрийского дипломата Мартина Сайдика. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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