Министр времен Януковича хочет возглавить “Мистецький арсенал”. Оппонентов он назвал “козленками”

Он поблагодарил тех, кто поддержал его кандидатуру на конкурсе.

“Получил четыре голоса от комиссии, для победы не хватило одного. Будет новый повторный конкурс”, – сообщил бывший министр.

По словам Кулиняка, “некоторые претенденты, которые даже собачьей будки в своей жизни не построили, вели себя как хозяева жизни”.

“Откровенное хамство, которое, к сожалению, было поддержано некоторыми членами комиссии… Ну, и конечно не обошлось без комментариев таких себе козленков, которые, став лузерами, пишут, не понимая, что всегда надо искать проблемы в себе прежде всего. Приходите, козленки, в Лавру, выгонят из вас бесов”, – заявил экс-министр.

https://www.facebook.com/m.kulyniak/posts/2767173786871346

Один из участников комиссии Глеб Вышлинский написал 6 июля в Facebook, что голосование было тайным. На должность претендовали 10 человек.

“Хотя большинство комиссии приняло решение голосовать за кандидатов на директора “Мистецького арсеналу” тайно, мне нечего скрывать. Для меня [действующий директор] Олеся Островская в этот раз была сильнейшим кандидатом”, – отметил он.

https://www.facebook.com/hlib.vyshlinsky/posts/10220120593508354

“Это просто безумие, что такой человек, как Кулиняк, вновь появился из вонючего болота прошлого. При Януковиче он не имел никакой субъектности и был лишь марионеткой, функцией которой была поддержка клептократических механизмов в рабочем состоянии и игра на скрипке на днях рождения гаранта”, – написал в Facebook экс-директор Национального центра Александра Довженко Иван Козленко.

https://www.facebook.com/ivan.kozlenko/posts/4511408038882746

Он высказал предположение, что Офису президиента понадобятся “эти способности” Кулиняка.

В интервью Общественному, которое було опубликовано 25 июня, экс-министр заявил, что сказал, что не попал под люстрацию, потому что не возглавлял министерство с 2012 года.

Контекст:

Кулиняк родился в 1969 году, по образованию он скрипач. В 2010-2012 годах возглавлял министерство культуры в правительстве Николая Азарова. В 2013-2014 годах был ндиректором Национального дворца искусст “Украина”.

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