Мнение: В Ижевске представители азербайджанской диаспоры систематически насиловали местных девушек.

Ремейк балабановского «Груза-200» в реалиях нашей дружной многонациональной федерации выглядел так: новая россиянка Лейла втиралась в доверие к молодым русским девушкам, а затем сдавала их в пользование за деньги своим многочисленным соплеменникам.

Малолетних дурех спаивали/накачивали наркотой, после чего увозили на хату для длительной [дружбы народов]. Сам процесс фиксировался на камеру, чтобы при помощи шантажа отвадить несчастных от походов в полицию. Впрочем, угрозы были излишни, ведь среди участников значились и сотрудники полиции.

Статья повествует об одной из таких несовершеннолетних девушек, которая каким-то чудом смогла остаться в живых после регулярных групповых сеансов [дружбы народов] на протяжении двух (!) лет. По ее словам (и по материалам уголовного дела), среди участников и свидетелей в разное время были представители местного аграрного бизнеса, уже упомянутые выше ижевские силовики, владельцы и друзья владельцев заведений общепита…

В итоге к уголовной ответственности удалось привлечь только одного участника: сотрудника угрозыска Завьяловского РОВД Хаяла Афгановича Байрамова. Остальные либо тихонько отбыли в родной солнечный Баку, либо вовсе избежали наказания.

Но и Байрамов получил всего три года колонии вместо запрашиваемых девяти, и уже успел освободиться по УДО (девчонки, пишите!). Возможно, из-за того, что начальником Завьяловского РОВД на тот момент был другой представитель азербайджанской диаспоры Пунхан Шахасанович Намазов. Впрочем, ничего нового 🙏

Растекаться по древу не будем – просто повторим наши основные тезисы по ситуации в Новосибирске:

• этнические диаспоры, в том виде, в каком они существуют в РФ, несут прямую угрозу российской государственности, саботируя управляемость регионами и уничтожая последние крохи доверия государствообращующего большинства к федеральной власти и лично президенту;

• невозможно бороться с преступной деятельностью диаспоры, если сотрудники правоохранительных органов на местах сами являются представителями диаспоры и ставят её интересы выше российского законодательства (а ведь речь даже не о кавказских республиках);

• так как для исправлении ситуации не предпринимается ровным счетом НИ-ЧЕ-ГО, то реализация «французского сценария» в России будет только ускоряться.

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Эта история совершенно чудовищна не только потому, что два года упыри насиловали и издевались. Не только потому, что жертвы остались один на один с этим ужасом (а кстати, где всякие модные феминистки и левачки?).

Это история полнейшей импотенции местной власти. Её ничтожества и позорища. Вот такая власть на местах – вялая, унылая, купленная(а чем ещё объяснять произошедшее) – для моей Родины опаснее подонков-насильников, Талибана на южных границах и недобитого ИГ вместе взятых.

Когда русский человек не находит справедливости там, где ей быть положено, он начинает искать её сам. И поиски эти заканчиваются, как показывает наша история, пожарами, вилами да топорами. Сейчас, понятно, время другое, за топоры не возьмутся. Просто перестанут(уже перестали) верить государству.

Я убеждён, что это дело нужно пересмотреть. Центральное МВД должно оценить действия своих сотрудников, а СК стоит заново возбудить дело, забрать в Москву и посадить тех, кто спустил историю на тормозах.

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