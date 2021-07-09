 

Григорий Явлинский призвал избирателей не голосовать за Андрея Пивоварова

09.07.2021, 8:45, Разное
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Председатель политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский на своей странице в Twitter призвал своих потенциальных избирателей «Яблока» не голосовать на октябрьских выборах в Госдуму за арестованного в данный момент однопартийца Андрея Пивоварова.

Явлинский призвал избирателей не голосовать за Пивоварова– Можно ли называть процесс, когда люди голосуют на выборах за сидящего человека демократией? Где это видано? Даже в лихие 90-е, когда в Госдуме сидели криминальные авторитеты, такого никто себе не позволял, — прокомментировал ситуацию лидер «Яблока».

В свою очередь, политик отметил, что он не желает видеть на выборах от своей партии человека, обвиняющегося в сотрудничестве с «нежелательными организациями», тогда как сама партия «Яблоко», как утверждает Явлинский, является желательной партией с правильной политической позицией, и наличие в ней столь нежеланного человека станет для неё ударом по репутации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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