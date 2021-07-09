 

В Швеции насильно выдали замуж уроженца Дагестана

09.07.2021, 12:10, Разное
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Суд шведского города Хальмстад не нашёл нарушений в действиях брачного агентства, которое организовало однополый брак 22-летнего Амирмагомедбега Р. против его воли. Брак признан действительным.

Как сообщают местные СМИ, год назад в брачное агентство «Kärlek och duvor» обратился 53-летний житель Хальмстада Виллиам Л. с просьбой подобрать ему молодого, худощавого, интеллигентного жениха, желательно с тёмными волосами. Через пару месяцев директор агентства нашёл подходящий вариант в Стокгольме – Амирмагомедбег, выросший в дагестанском Буйнакске, учился там в университете.

– Я давно в этом бизнесе и поэтому первым делом выяснил, откуда родом Амир. Брачные традиции Дагестана мне известны, поэтому я со всем уважением обратился к его родителям. Поначалу они негативно восприняли идею брака с мужчиной, но мне удалось найти аргументы, ведь это моя профессия. Мы обсудили по Скайпу жениха, сумму калыма и обряд. По всем пунктам нашли взаимопонимание, и только после этого, как и требуют обычаи, я пообщался с Амиром и организовал его встречу с Вилли, – рассказал директор агентства Ноа Ульссон.

Неожиданно и для родителей, и для жениха Амирмагомедбег отказался подчиняться. Он категорически отказался выходить замуж за Виллиама и даже попытался бежать. В мае отец всё же привёл его силой под венец. Амир подал в суд на брачное агентство, но в иске ему отказали.

После решения суда Амир переехал в дом Вилли. Сообщается, что первая брачная ночь прошла успешно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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