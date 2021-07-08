 

США отказались подтверждать арест американца по делу об убийстве Моиза

08.07.2021, 23:46, Новости дня
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Официальный представитель Госдепа Нед Прайс отказался подтверждать или опровергать сообщения о том, что по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза арестован житель США.

Прайс сказал, что «не вправе подтверждать это, поскольку расследованием занимаются гаитянские власти». Как отметили в Госдепе, расследование находится «на ранней стадии». Вопросы о деталях расследования Прайс «переадресовал к властям Гаити». При этом власти США работают по запросу полиции Гаити о помощи в расследовании, передает РИА «Новости».

Washington Post сообщала со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиаса Пьера, что в числе задержанных находится американец гаитянского происхождения.

Шеф национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что «семь подозреваемых в причастности к убийству президента были убиты в ходе полицейских операций, проходивших при поддержке населения». Он подтвердил, что трое из убитых – иностранцы.

Напомним, по делу об убийстве президента Гаити задержаны шесть человек. Киллеры, расстрелявшие главу республики в собственной резиденции, представились сотрудниками антинаркотического ведомства США. В Моиза попало 12 пуль. Венесуэла намекнула на причастность Вашингтона к ликвидации Моиза.



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