Рекомендации Ростуризма туроператорам по Египту утратили силу

В связи с отменой указа российского президента о запрете полетов на курорты Египта рекомендации Ростуризма не продавать туры в эту страну утрачивают силу, сообщило ведомство.

Ростуризм пояснил, что решение о том, когда и в каких объемах стартуют полетные программы, примет оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса, передает РИА «Новости».

Напомним, президент РФ Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта. Чартерные рейсы в Египет могут возобновиться уже в июле.