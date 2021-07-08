Рекомендации Ростуризма туроператорам по Египту утратили силу
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В связи с отменой указа российского президента о запрете полетов на курорты Египта рекомендации Ростуризма не продавать туры в эту страну утрачивают силу, сообщило ведомство.
Ростуризм пояснил, что решение о том, когда и в каких объемах стартуют полетные программы, примет оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса, передает РИА «Новости».
Напомним, президент РФ Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта. Чартерные рейсы в Египет могут возобновиться уже в июле.
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