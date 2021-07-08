Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик Франции над Балтикой

Для сопровождения самолета-разведчика «Атлантик-2» ВВС Франции над Балтийским морем подняли российский истребитель Су-27, сообщило Минобороны России.

Истребитель вылетел, когда средства контроля воздушного пространства обнаружили над Балтийским морем неопознанную воздушную цель. Цель двигалась в сторону российской границы. Су-27 из состава дежурных сил морской авиации и ПВО Балтийского флота подняли «для опознавания и недопущения нарушения государственной границы», передает ТАСС.

Цель была идентифицирована как французский самолет-разведчик. Самолет ВВС Франции не нарушал границу России. Су-27 соблюдал во время вылета международные правила использования воздушного пространства, сообщили в российском военном ведомстве.

Напомним, 8 июля два самолета Су-24 морской авиации Балтийского флота выполняли плановый учебно-тренировочный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. СМИ сообщили, что пресс-конференция премьер-министра Испании Педро Санчеса во время визита на базу НАТО в Литве была прервана из-за извещения о тревоге и срочном вылете двух натовских самолетов на перехват.