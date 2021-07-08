«Стремный менеджмент, хаотичные решения». 18+

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Посетители баров — о вакцинации и ограничениях.

С 28 июня в московские кафе, бары и рестораны нельзя попасть без QR-кода. А получить его могут только те, кто привился, переболел не более полугода назад или получил ПЦР тест в течение последних трех дней. Остальным гостям предлагают расположиться на веранде или взять заказ «с собой».

В первую июльскую пятницу корреспондентки «Новой» Сима Свердлова и Надежда Юрова устроили рейд по барам Покровки и узнали, сколько людей сидят в заведениях, а сколько на верандах и спросили, что посетители думают о новых анти-коронавирусных мерах и принудительной вакцинации.

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