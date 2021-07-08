 

“Один из самых современных полигонов Европы”. В Херсонской области заработал крупнейший полигон ВСУ

08.07.2021, 23:32, Новости дня
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Полигон заменил площадку государственного научно-испытательного центра “Чауда” в оккупированном Россией Крыму. Работа над созданием полигона началась в 2018 году, до последнего времени он использовался с ограничениями.

“По оснащению это один из самых современных полигонов Европы. Его площадь составляет около 3,7 тыс. га. Работа по совершенствованию инфраструктуры будет продолжаться”, – сказал заместитель начальника Генштаба ВСУ Родион Тимошенко.

Ягорлык предназначен для стрельб из всех видов вооружений украинской армии и для испытания оружия большой дальности поражения.

“Существующая система визуального контроля позволяет руководству Вооруженных сил в режиме реального времени наблюдать за испытаниями, не выходя из рабочего кабинета в столице”, – отметил Тимошенко.

По его словам, полигон полностью автономный, технологический и экологический. На полигоне оборудованы пункт управления, модуль разведывательно-информационного центра, двойной модуль учебного корпуса, ангары, технические и складские помещения. Для обучения созданы классы, оснащенные мультимедийными средствами. На территории Ягорлыка работают солнечная электростанция и артезианская скважина.

Фото: mil.gov.ua
Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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