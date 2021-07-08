В Украине завершили вакцинацию 1 млн человек, Олимпиада в Токио будет проходить без зрителей. Главное за день
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В Украине завершили вакцинацию 1 млн человек
В Украине по состоянию на 7 июля против коронавируса вакцинированы почти 2,2 млн человек, из них более 1 млн украинцев завершили вакцинацию.
Всего в Украину поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса. Из них – 1,9 млн доз вакцин Sinovac Biotech, 1,6 млн доз AstraZeneca, 1,6 млн доз Pfizer/BioNTech.
Заседание по делу MH17
Суд в Нидерландах провел заседание по делу о катастрофе рейса МН17 в небе над Донбассом, на нем присутствовали родственники жертв. Адвокатов одного из обвиняемых – Олега Пулатова – на заседании не было, они следили за процессом в режиме трансляции. По видеосвязи в заседании принимал участие один из членов судейской коллегии – судья Дагмар Костер, который сейчас находится на карантине.
Это последнее заседание этим летом, следующее назначили на 6 сентября. На нем дадут слово родственникам погибших.
У Зеленского новый пресс-секретарь
Сергей Никифоров приступил к обязанностям пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. В Офисе президента сообщили, что Никифоров сопровождал главу государства в Литву во время визита 6–7 июля.
ЕС признал первые иностранные COVID-сертификаты
Европейский союз и Швейцария решили взаимно признать COVID-сертификаты. Решение вступит в силу с 9 июля.
Олимпиада будет проходить без зрителей
Олимпийские игры 2020 в Токио будут проходить без зрителей из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
Зеленский назначил новую главу Ивано-Франковской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля назначил на пост главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлану Онищук. Также глава государства уволил с этой должности Андрея Бойчука.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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