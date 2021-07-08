Военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа – Байден

Об этом президент США Джо Байден сообщил на брифинге, который транслировал Белый дом в Facebook.

“Когда я объявил о нашем сокращении в апреле, я сказал, что мы выйдем к сентябрю, и мы на пути к достижению этой цели. Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа”, – сказал он.

Байден считает, что США достигли целей, которые ставили в Афганистане.

“Мы вошли в Афганистан не для становления их нации. Право и ответственность выбирать свое будущее и метод управления страной принадлежит только афганскому народу”, – подчеркнул он.

Глава Белого дома добавил, что США вместе с партнерами и союзниками по НАТО обеспечили снаряжением и обучили около 300 тыс. военных и представителей служб безопасности Афганистана.

“Мы обеспечили афганских партнеров всеми средствами для тренировки и снаряжения, мы предоставили передовые вооружения и намерены продолжить финансирование и снабжение”, – отметил он.

По словам Байдена, на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани он говорил, что афганским лидерам необходимо объединиться и двигаться “к будущему, которого хочет афганский народ и которого он заслуживает”, а также заверил в поддержке Афганистана со стороны США.

США, по предварительным оценкам Центрального командования вооруженных сил США на 6 июля, более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск из Афганистана.

Контекст:

Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Это решение поддержали близкие союзники США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры “Аль-Каиды” и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения “Талибан”. По оценке американского Long War Journal, на конец июня талибы контролировали 157 из 407 районов Афганистана.

Представители США и радикального движения “Талибан” 29 февраля 2020 года подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. 1 мая 2021 года – это крайний срок, установленный документом.

25 марта президент США Джо Байден сказал, что Соединенные Штаты не успеют вывести своих военных из Афганистана в сроки, оговоренные с движением “Талибан”, “по разным тактическим причинам”.

США начали вывод войск в апреле. По словам Байдена, после убийства в 2011 году главаря террористической организации “Аль-Каида” Усамы бен Ладена военное присутствие США в Афганистане “становится все более неясным”.

По информации Reuters, американские войска планируется вывести до 11 сентября, спикер Белого дома Джен Псаки ожидает, что это произойдет до конца августа.

По данным Пентагона, до последнего вывода в Афганистане находилось около 2,5 тыс. американских военнослужащих. На пике, в 2001-м, было 98 тыс.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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