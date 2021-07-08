 

Продление меры пресечения Медведчуку. Суд объявит решение 9 июля

08.07.2021, 23:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заседание длилось более 12 часов. Сторона обвинения попросила продлить домашний арест Медведчуку еще на два месяца. Защита выступила против удовлетворения этого ходатайства. 

Также адвокаты в начале заседания заявляли отвот судье Сергею Вовку, но ходатайство не было удовлетворено.

Вечером 8 июля судья ушел в совещательную комнату. Он анонсировал объявление решения в пятницу “около 8.30 утра”.

Контекст:

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала нардепам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрения не вручали лично – Козак, по данным СБУ, находится в РФ и “не планирует возвращаться”, Медведчук был в Украине, но найти его 11 мая правоохранители не смогли. 13 мая Медведчук заявил, что Козак “находится на лечении в Беларуси”.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. 

7 июля суд продлил сроки досудебного расследования по делу медведчука и Козака до 11 ноября.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.05 / СБУ разоблачила подпольный нефтеперерабатывающий завод в Кировоградской области

24.05 / “В пять раз ниже налоговая нагрузка”. В Минцифры Украины рассказали о льготах для IT-индустрии

12.02 / Администрации Байдена придётся решать вопрос о замене для МКС

22.07 / Карантин в Украине продлили до конца лета, контактная группа договорилась о перемирии на Донбассе. Главное за день

09.11 / Испанские ученые рассказали, где на Марсе следует искать следы жизни

29.06 / США – о мерах борьбы с иранской ядерной угрозой

05.11 / Против директора ФБК возбуждено уголовное дело

28.11 / Все фракции поддерживают законопроект о процедуре увольнения директора НАБУ – Арахамия

10.07 / В СИЗО Чернигова двое заключенных отказались от еды – офис омбудсмена

10.12 / Соцсети помогают сократить потребления мяса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика