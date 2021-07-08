 

В Харькове из зала суда сбежал иностранец

08.07.2021, 23:32, Новости дня
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Произошло это после оглашения определения об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

“Мужчина выбежал на улицу, где его ждал неустановленный автомобиль”, – отметили в НПУ.

Других подробностей просшествия правоохранители не сообщили.

В Харькове введена полицейская операция “Сирена”. Правоохранители указали приметы сбежавшего: рост – более 185 см, крепкое телосложение, волосы короткие. Был одет в черную футболку, синие джинсовые брюки, кроссовки.

Полиция просит проинформировать о местонахождении разыскиваемого любым удобным способом. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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