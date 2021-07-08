В Габоне найдены черепа 500-летней давности без зубов, которые удалили намеренно

Французские исследователи обнаружили в Габоне уникальные черепа с удаленными намеренно зубами. Загадка находки в том, что ее возраст специалисты оценивают в 500 лет, а цель такой операции исследователям до сих пор не известна.

Африканская хирургия 500 лет назад

Современный человек представляет себе древние времена, как темную эпоху отсутствием у человека большого опыта, навыков и умений в большинстве сфер. Однако археологические раскопки в самых разных регионах планеты порой открывают совершенно новые сведения о развитии науки и медицины много веков назад. Так, исследования в Габоне раскрыли новые детали жизни людей на этой территории. Как оказалось, уже 500 лет африканские врачи или жрецы хорошо умели удалять здоровые зубы.

Загадочная пещера

Об этом свидетельствуют результаты изучения черепов, найденных в одной из пещер, глубоко спрятанных под землей. Попасть в такое уединенное место можно было только через специальное отверстие, проделанное в крыше строения. Как пишет команда доктора Ричарда Ослисли, археолога CNRS (Французского национального центра научных исследований), пещера с названием Ирунгу расположена в габонской провинции Нгуни, обнаружили ее исследователи более тридцати лет назад. Однако из-за ее труднодоступности исследователи только четыре раза смогли спуститься в пещеру.

Черепа без передних зубов

Специалисты просканировали лазером внутренние стены строения, реконструировав затем ее содержание в 3D. Радиоуглеродный анализ собранных образцов костей показал, что они лежат на четырех уровнях пещеры с 14-15 веков. Рядом с останками выявлено много предметов церемониального предназначения, украшения, в том числе морские раковины и зубы хищников с проколотыми дырочками, а также ножи и топоры. Однако наибольший интерес вызвали у ученых человеческие черепа, поскольку все они имеют характерную особенность, отсутствие определенных зубов при неповрежденной челюсти.

Древняя боди-модификация

Причем центральные и боковые постоянные резцы, расположенные в передней части рта, были явно удалены преднамеренно. Признаки заживления в пустых лунках показывают, что владельцы зубов были живы после удаления резцов еще достаточное время для альвеолярной резорбции. Стоит отметить, что модификацию зубов практиковали многие народы мира, и не только в Африке. Несмотря на явно ритуальное происхождение такой процедуры, исследователи пока не имеют точного ответа, какой была цель вырывания здоровых зубов у народностей, проживающих на данной территории 500 лет назад.

Источник: glas.ru