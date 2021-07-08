Развод Феди и Паулины – Личное мнение

Сразу в нескольких очень неавторитетных источниках появилась информация о возможных проблемах в семье Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой.

Главным доказательством этой сплетни — только не смейтесь! — стало то, что молодая женщина была замечена на одной из встреч летом в жару без кольца.



Фото: Соцсети

На минуточку — обручального кольца! Высшего, можно сказать, символа того, о чём мечтает каждая курица.

Сразу откровенно заявляю: я ничего не знаю о проблемах в семье Феди — супруги не выносят свою личную жизнь напоказ. И точно так же откровенно я понимаю, кто вбросил информацию о возможных проблемах в семье в источники, напоминающие мне каналы для нечистот.

Ну, кому там неймется и не даёт покоя личная жизнь Фёдора в новом браке?

Однако, даже если предположить, что Паулина разведётся с Фёдором, так что ж с того? Это не станет для неё проблемой.

Она — востребованная актриса. Сценарист. Режиссёр. Хорошо поёт. Ещё молода. Уже успешна. Все связи мужа давно стали и её связями тоже.

В отличие от бывшей жены, организатора вечеринок Светки Харченко, Паулина сегодня является самостоятельной единицей в медийном и культурном пространстве страны.

Паулина Андреева — это Паулина Андреева. Светлана Бондарчук — ну, извините! — это всего лишь бывшая жена Фёдора Бондарчука, в представлении, как мне кажется, большинства людей.

А о вас можно сказать, что вы — сами по себе состоявшаяся личность? Или мужняя жена, как некоторые?

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