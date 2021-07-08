Мнение: Подкуп избирателей?
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Еще в послании Владимир Путин обещал семьям с детьми школьного возраста по 10 тысяч рублей.
А вчера ТАСС сообщил, что выплаты начнутся с 16 августа.
«Планируется, что такой мерой поддержки накануне учебного года будут охвачены более 20 млн детей, общий объем расходов федерального бюджета составит 204 млрд рублей» – заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Накануне учебного года» – это, по-моему, красивая легенда. Похоже,что истинная цель этих выплат – задобрить народонаселение перед голосование на выборах депутатов Государственной Думы.
Одному мне кажется, что эти выплаты выглядят подкупом избирателей?
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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