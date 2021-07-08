 

Власти Украины захотели ввести санкции против сына Лукашенко

08.07.2021, 22:52, Новости дня
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Правительство Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны страны ввести санкции против 52 граждан Белоруссии, сообщил кабмин.

В частности, в список вошли старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор Лукашенко, возглавляющий Национальный олимпийский комитет. Также предлагается ввести санкции против пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, главы КГБ Ивана Тертеля и командира спецназа ведомства «Альфа» Сергея Зубкова, главы МВД Ивана Кубракова и его зама Геннадия Казакевича.

Кроме того, в предлагаемый санкционный список включены руководитель администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, члены ЦИКа, председатель СК Иван Носкевич, глава центра изоляции правонарушителей на Окрестина Иван Соколовский, передает ТАСС.

В СНБО список направят в течение месяца. Санкции предлагается ввести на три года. Отмечается, что санкции разработаны с учетом решений Совета ЕС.

Накануне сообщалось, что правительство Украины согласовало список санкций в отношении граждан Белоруссии. Отметим. что в июне Минск заявлял о готовности сесть за стол переговоров с Киевом ради возвращения к «партнерскому формату».



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