Европарламент осудил Турцию за «подавление оппозиции»

Европарламент осуждает подавление политических партий в Турции, говорится в принятой ЕП резолюции.

За резолюцию проголосовали 603 депутата, двое выступили против, еще 67 евродепутатов воздержались. В документе говорится, что «в особенности» давлению подвергается прокурдская Партия демократии народов. ЕП призвал Турцию обеспечить всем партиям возможность «осуществления законной деятельности в соответствии с основополагающими принципами плюралистической и демократической системы», передает РИА «Новости».

Анкару осудили за обвинительное заключение прокуратуры Турции о запрете ПДН. Также критике подверглось решение отстранить мэров некоторых городов на основании «сомнительных доказательств» и заменить их «неизбранными» лицами. В ЕП заявили, что от ситуации с правами человека зависит прогресс в отношениях между ЕС и Турцией.

Напомним, конституционный суд Турции принял к рассмотрению обвинительное заключение прокуратуры о запрете ПДН. В июне глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Евросоюз станет глобальной силой только при условии вступления Турции в ЕС.