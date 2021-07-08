 

Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама

08.07.2021, 22:52, Новости дня
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Президент США Джо Байден отверг сравнение нынешней ситуации в Афганистане с завершением войны во Вьетнаме.

Он заявил, что у лидеров Афганистана есть возможность «сделать так, чтобы правительство устояло». «Вопрос заключается в том, смогут ли они добиться такой степени сплоченности, чтобы обеспечить это», – приводит его слова ТАСС.

При этом президент США опроверг сведения о том, что американская разведка прогнозирует падение правительства Афганистана: «Это не так, они не приходили к такому выводу». По его мнению, только выработав «схему сосуществования» с движением «Талибан» (запрещено в России), можно добиться «мира и безопасности в Афганистане». Однако Байден сомневается, что в Афганистане «будет одно объединенное правительство, контролирующее всю страну».

Байден подчеркнул, что талибы – «это не северовьетнамская армия, их даже отдаленно нельзя сравнивать с точки зрения их возможностей». По его словам, «ни при каких обстоятельствах вы не станете свидетелями сцен, когда людей будут эвакуировать с крыши посольства Соединенных Штатов в Афганистане, это даже сравнивать нельзя».

Напомним, президент США заявил, что «Талибан» (запрещен в России) сейчас наиболее силен в военном отношении, начиная с 2001 года, когда США ввели войска в Афганистан. Он также сообщил, что военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа.



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