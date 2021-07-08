Мэтт Деймон, Кьяра Ферраньи, Изабель Гулар, Пас Вега и другие на премьере фильма “Тихий омут” в Каннах

Первый за два года Каннский кинофестиваль в самом разгаре. В программе третьего дня несколько премьерных показов, и первым из них стал фильм “Тихий омут” режиссера Тома Маккарти. На красной ковровой дорожке фильм презентовали актеры, сыгравшие в нем главные роли: Мэтт Деймон и Эбигейл Бреслин. Также из каста на премьере присутствовали Камилль Коттен и Эбигейл Бреслин – последняя, кстати, в 2006 году была номинирована на премию “Оскар” в категории “Лучшая женская роль второго плана” за роль в фильме “Маленькая мисс Счастье” (2006), став одной из самых молодых номинантов в истории американской киноакадемии. А посмотреть семейную драму собралось немало звезд: Изабель Гулар, Кьяра Ферраньи, Пас Вега, Джоди Тернер-Смит и другие.

Фильм “Тихий омут” рассказывает историю одной семьи, которая оказывается замешана в преступлении. Отец отправляется из американской Оклахомы во Францию, где его дочь обвиняют в убийстве, а он хочет ей помочь. Премьера в США должны была состояться еще в прошлом ноябре, однако из-за коронавируса выход фильма пришлось перенести на 30 июля. В Каннах ленту покажут вне конкурсной программы.

Кьяра Ферраньи Мэтт Деймон и Эбигейл Бреслин Изабель Гулар Джоди Тернер-Смит Мэтт Деймон Эбигейл Бреслин Лума Гроте Пас Вега Кьяра Ферраньи Вероника Ферраро

Фрида Аасен Леони Ханне Су Джу Парк Катринель Марлон Съемочная группа фильма