Мнение: Пора убивать дыханием

Кстати: если теория о “слабой вакцине” верна – то уже скоро нам следует ждать сообщений о появлении “суперштамма” коронавируса, который будет однозначно смертельным для людей без прививки (а также для людей с “истекшим сроком действия” прививки). Причем вполне возможно, что это будет правдой.

Игра идет по-крупному, никто уже не шутит. Единственная надежда для НАЦИИ не быть подсаженной на иглу бесконечных ревакцинаций – всячески избегать тотального закалывания. И эта надежда тает с каждым днем. Телеграм-канал “База”: “Летние веранды могут работать без QR-кодов до 1 августа включительно, об этом рассказали в мэрии Москвы. Кроме того есть и хорошие новости — в столице ежедневно прививаются около 100 тысяч человек, поэтому новых ограничений, по словам Сергея Собянина, в ближайшее время не будет”.

Скоро мечты наиболее отпетых отвакцинированных коронабесов типа Шулики или Баунова станут сбываться буквально: им будет достаточно просто дыхнуть на какого-нибудь невакцинированного гордого Сапожника – и Сапожник уже свалится в тяжелейшем приступе кашля, после чего ИВЛ и неизбежная смерть. Просто убить – это ведь много лучше, чем забанить по доносу, не так ли? Думаю, по такому случаю эти дивные ребята даже согласятся изменить своему привычному лицемерию и походить рядом с Сапожником без масок – продемонстрировать свои, так сказать, одухотворенные лица.

Вторая надежда, послабее – что вакцины типа Спутника СЛИШКОМ слабые, чтобы запустить “механизм автоклава” по типу “кейса с болезнью Марека”. Некоторые основания говорить об этом, похоже, есть – учитывая, что внезапный пик не только заболеваний, но и смертей странным образом совпадает с пиком массовой принудительной вакцинации в РФ.

Если по сути Спутник – это ТОЖЕ лишь немного усиленный физраствор, тогда надежда у нации остается. Но я бы на это не ставил.