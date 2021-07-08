Суд в Киеве разрешил заочное расследование против крымских “судей”, незаконного осудивших одного из руководителей Меджлиса

По данным следствия, “судьи” причастны к осуждению одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа в рамках так называемого “дела 26 февраля”.

“Во время рассмотрения “дела” “судьи”, нарушая ряд норм международного гуманитарного права, в частности, требования IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, незаконно применяли законодательство РФ при квалификации событий, которые также проходили до установления эффективного контроля Российской Федерации над территорией полуострова. В результате противоправных действий и решений указанных “судей” один из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа был признан виновным и приговорен к восьми годам лишения свободы за якобы организацию массовых беспорядков под зданием Верховного Совета АР Крым 26 февраля 2014 года”, – говорится в сообщении.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

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Контекст:

В сообщении прокуратуры не указано имя одного из руководителей Меджлиса. Но судя по фабуле дела, речь идет о замглавы Меджлиса Ахтеме Чийгозе. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины, который прошел перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года. Его обвинили в организации массовых беспорядков.

11 сентября 2017-го подконтрольный России Верховный суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима.

25 октября 2017 года Чийгоза вместе с другим замглавы Меджлиса Ильми Умеровым освободили.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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