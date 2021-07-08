В ОРДЛО в учреждениях, подобных “Изоляции”, удерживают 3,5 тыс. украинцев – Джапарова

Она сообщила, что в рамках 47-й сессии Совета по правам человека совместно с Постоянным представительством Украины при ООН, Литвой, Польшей, США и Великобританией сегодня было проведени мероприятие “Изоляция” с участием Специального докладчика ООН по по пыткам Нильсона Мазеру.

“К сожалению, РФ уже восьмой год подряд ежедневно осуществляет преступления против граждан Украины, прибегая к пыткам и психологическому давлению на незаконно задержанных как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории Российской Федерации”, – говорится в сообщении.

По ее словам, незаконная тюрьма “Изоляция” в оккупированном Донецке является “ярким примером этих ужасов и отождествляет истинное лицо российского оккупанта”.

“Что происходило в “Изоляции”, мы можем узнать от свидетелей, которые прошли через ужас содержания в этом незаконном учреждении… По данным Генеральной прокуратуры, в оккупированных Донецке и Луганске более 160 подобных незаконных объектов и более 3500 граждан Украины, которые незаконно удерживаются в них. Мы должны общими усилиями закрыть все секретные тюрьмы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, созданные РФ. Требовать от российского оккупанта беспрепятственного доступа для региональных и международных правозащитных организаций ко всем местам лишения свободы и обеспечения полноценного конфиденциального общения со всеми задержанными на временно оккупированных территориях”, – написала она.

Джапарова подчеркнула, что со своей стороны, Украина будет принимать необходимые меры для привлечения к ответственности всех виновных в грубых нарушениях прав человека, особенно в военных преступлениях.

https://www.facebook.com/edzhaparova/posts/10225240939759594

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

28 июня 2021 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей боевики удерживают 405 граждан Украины.

Изоляция” – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив картины и инсталляции фонда, отмечало “Радіо Свобода”. Удерживаемые в “Изоляции” граждане сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

В Офисе генпрокурора сообщали 7 июля 2021 года, что заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны на территории “Изоляции” 15 лицам. Установлено около 170 пострадавших.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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