Исключенный из “Слуги народа” нардеп попал в ДТП. Лерос и СМИ пишут, что он был в наркотическом опьянении

“Сегодня Юрченко на своем незадекларированном Mustang едва не убил людей, находясь под кайфом, влетел в Volkswagen во Львове. После аварии он пытался бежать, его задержали местные. В его крови были найдены тяжелые наркотики”, – написал Лерос.

Он также опубликовал фото теста на наркотические вещества.

По данным ТСН, авария произошла, когда нардеп пытался выехать из платной парковки. Покинуть парковку он не смог якобы из-за того, что дорога была заблокирована другими автомобилями. Водитель поврежденного авто начал снимать инцидент, а Юрченко “бросился с кулаками и вырвал телефон”, говорится в материале. Видимо, речь идет о ролике, который опубликовал Лерос.

“Прохожие оттеснили водителя Mustang, а патрульные, которые приехали на вызов, заподозрили, что водитель в наркотическом опьянении и повезли его на освидетельствование. Результат теста это подтвердил”, – сказано в статье ТСН.

В декларации нардепа, которую он подал 30 марта, только один автомобиль – SsangYong Kyron M200XDI.

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4130807186956379

Контекст:

Юрченко подозревают в том, что он попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Расследование уголовного производства Национальное антикоррупционное бюро вело с августа 2020 года.

В сентябре 2020 года НАБУ заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении. Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из фракции “Слуга народа”, а также допросили в НАБУ и САП. Неофициального помощника Юрченко – Ивана Фищенко арестовали 15 сентября с возможностью внесения залога в размере 1 млн 550 тыс. грн. 17 сентября он вышел из СИЗО под залог. Фищенко заявил, что взяток не получал и с депутатом не общается.

21 сентября ВАКС арестовал Юрченко до 9 ноября с возможностью выйти под залог в размере 3 млн грн. 23 сентября суд арестовал имущество политика. 25 сентября за Юрченко внесли залог и он вышел из СИЗО. Тогда на нардепа надели электронный браслет, который он носил до начала ноября.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает “больше показательных посадок” по коррупционным делам и что Юрченко “обязательно сядет в тюрьму”.

В суде Юрченко отрицал обвинения во взяточничестве, называл себя борцом за справедливость и заявлял о намерении доказывать свою невиновность в Европейском суде по правам человека.

4 марта 2021 года НАБУ завершило расследование дела о взяточничестве Юрченко.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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