 

Один из клубов украинской Премьер-лиги объявил о прекращении деятельности

08.07.2021, 22:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом заявил президент клуба Владислав Гельзин 8 июля, заявление опубликовала пресс-служба “Олимпика” в Facebook. 

“Это непростой, но вместе с тем – обдуманный и взвешенный шаг, который мы делаем с тяжестью на сердце. […] Расставаться с вами безумно сложно, однако мы не прощаемся. Клуб приостанавливает свою деятельность, но на этом мы не ставим точку. Я верю, что настанет время, когда футбольный клуб “Олимпик” снова будет радовать своих болельщиков яркими выступлениями”, – заявил он.

Всего в УПЛ 16 команд.

Вакантное место в Премьер-лиге готов занять “Минай” (село Минай, Закарпатская область), пишет Sportarena. Генеральный менеджер клуба Артем Письменный сказал, что “Минай” прошел процедуру аттестации на участие в сезоне 2021-2022 года. 

Старт первого тура сезона УПЛ 2021–2022 года запланирован на 25 июля. 

Контекст:

Предыдущий сезон “Олимпик” завершил на 13-м месте, “Минай” – на 14-м. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.05 / Минтруд ответил на вопрос о продолжении практики длинных майских праздников

27.02 / Apple собирается обновить модельный ряд смартфонов еще в этом году

23.09 / Эксперты прокомментировали «чудо исцеления» Навального в Германии

17.03 / Главред – в Киеве рассказали, почему Байден не звонит Зеленскому

13.07 / Рада выделила еще почти 1,3 млрд грн на местные выборы

14.03 / “Аватар” снова стал самым кассовым фильмом в истории

28.07 / Мощные взрывы прогремели на авиабазе в Ираке с военными США

29.10 / Анонсирован российский процессор, созданный по стандарту 7 нм

31.08 / Представители США и Израиля вылетают в ОАЭ для утверждения соглашения о «нормализации»

26.10 / Финдиректор “Интерпайп”: В Украине никому не интересны реальные инвестиции в экологию и поддержка экспортеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика