В Москве создают микроробота для поиска трещин на МКС

Как сообщили в Московском авиаинституте (МАИ), их специалисты сейчас заняты созданием микроробота, специально предназначенного для поиска и ремонта небольших трещин в обшивке Международной космической станции.

Как известно, уже достаточно долго из МКС происходит небольшая утечка воздуха. По мнению специалистов, виновны в этом образовавшиеся небольшие трещинки в обшивке станции, обнаружить которые космонавты никак не могут.

Робот должен помочь в этом деле. Несмотря на то, что жизни и безопасности космонавтов, по мнению экспертов, ничего не угрожает, мириться с такими недостатками на космической орбите не стоит. Робот должен попасть на борт МКС в 2023 году и сразу начать выполнять свои функции.