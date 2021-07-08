Танцы могут замедлить прогрессирование болезни Паркинсона

Ученые из Йорского университета пришли к выводу, что танцы мод музыку могут замедлить развитие болезни Паркинсона. Речь идет о случаях, когда пациент переносит патологию в легкой или же умеренной форме.

Специалисты советуют в неделю тренироваться не менее полутора часов. В ходе проведения исследования было обнаружено, что данный вид занятий в течение трех лет уменьшал проблемы, связанные с речью и общим балансом. Те, кто танцевал под музыку, имели меньшее количество двигательных нарушений. Кроме того, было продемонстрировано значительное улучшение по сравнению с теми, кто не захотел принимать участие в данном виде активности.

Результаты исследования показали позитивные перемены в жизни и здоровье испытуемых, в том числе, уменьшились галлюцинации, улучшилось эмоциональное состояние, не прогрессировали нарушения когнитивного характера. Если человек продолжал посещать занятия по танцам, новые проблемы не выявлялись.

Источник: www.medikforum.ru