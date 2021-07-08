 

Как избавиться от чужого кредита: советы юриста

08.07.2021, 22:28, Разное
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Злоумышленники прибегают к разным способам обмана граждан. Одни используют поддельные паспорта, другие навязывают людям товары или услуги, третьи просто подглядывают код безопасности. Нередко в махинациях с чужим кредитом замешаны сами сотрудники финансовых организаций.

Глава юридической компании “Деловой дом” Алексей Кузнецов советует всем, кто стал жертвой мошенников, немедленно обратиться в кредитную организацию с заявлением о признании договора недействительным. Также нужно запросить служебную проверку по факту выдачи кредита по поддельным документам.

“Помимо этого, вне зависимости от дальнейших действий банка или МФО (микрофинансовой организации) стоит обратиться в полицию”, – продолжил эксперт.

Если же организация отказывается списывать чужой кредит, то единственный выход – подача иска в суд. По словам юриста, в суде человеку нужно будет доказать, что подпись на договоре не принадлежит ему. Для этого назначат графологическую экспертизу, уточняет издание “Известия”.

Уберечь себя от чужого кредита поможет своевременное обращение в полицию в случае потери или кражи паспорта. Эксперты также рекомендуют гражданам регулярно проверять свою кредитную историю на специальных сервисах. Дважды в год подробную выписку можно получить бесплатно.



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