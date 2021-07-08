 

Российских бомжей хотят обеспечить жильем и медпомощью

08.07.2021, 22:28, Разное
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Российских бездомных планируют поставить в очередь на получение жилья. Соответствующее поручение Министерству строительства и Министерству финансов дала вице-премьер России Татьяна Голикова.

В протоколе заседания совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере указано, что Голикова распорядилась проработать соответствующие изменения в Жилищный кодекс. Кроме того, зампред попросила ведомства разработать рекомендации по обеспечению бомжей медицинской помощью, сообщает телеканал “360”.



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