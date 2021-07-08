Герб семьи Макеевых – Личное мнение

В семье актрисы Анастасии Макеевой и гастарбайтера Романа Малькова появился… Нет, не ребёночек, но фамильный герб.



Фото: Соцсети

О, как!

Подробно о гербе рассказала сама Анастасия.

Пожалуй, это самое смешное видео из всех, что я видела за последние пару лет. Хочу похвалить Бориса Корчевникова.

Борь, представляю, чего тебе стоило — не заржать Насте в лицо. Железная выдержка.

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Роман — глава семьи? Он — выше тебя? Насть, ну, что ты такое несёшь?!

Твой Ромка — ростом с сидячего кота. Он дачу тебе строил! Да-чу!

Какой он там и чему глава?! Куда ты его поставила — там и стоит, вымученно улыбается, стесняется. Не знает, куда руки-ноги и всего себя деть.



Фото: Соцсети

Он выше тебя на полсантиметра, когда ты отойдёшь от него на три шага и всей тушей завалишься на его тельце под углом 45 градусов. А если уж взгромоздишься на каблуки средней высоты, то твой Ромка — ниже тебя, даже если сам — на каблучках.



Фото: Соцсети

«Чистоту, целомудрие, процветание и плодородие» лилия у тебя символизирует?

Настюш, какой у тебя по счёту брак, напомни? Третий? А с Ромкой ты спуталась, когда он ещё был женат на Светке, с которой у него — 4 совместный детей? Я ничего не перепутала? Где же тут чистота и целомудрие? Подскажи.

Ищу-ищу и всё никак найти не могу ни то, ни другое. Блуд вижу. Отчаяние стареющей актрисы вижу. А чистоту и целомудрие — нет.

Эй, чистота и целомудрие, где вы там потерялись? Ау!

Теперь — о процветании. Ну, какое процветание — с гастарбайтером, на котором висят алименты на кучу малолетних детей? Что за самообман?

https://t.me/lenamiro/8573

Директор, блин! Сжался весь, но подтверждает. Чего он там директор: ведра и тряпки?

Ну, а насчёт плодородия — это я, так понимаю, ты родить хочешь, да, Насть? Хочешь-хочешь, а никак? Думаешь, Ромка тебе сейчас ребёночка настругает, как Светке своей четверых настругал?

Так, может, там — в самой Светке дело? Может, она легко залетает, вынашивает и выкармливает? Может, у неё нет проблем по женской части, да и рожала она — в возрасте матери, но не бабушки, как это принято сейчас в светской тусовке?

В общем, что-то мне подсказывает, что весь твой герб, Настюш, — это отражение твоей мечты о женском счастье. Мечты, которую ты, увы, просрала: поезд ушёл.

Твои попытки поставить неказистого гастарбайтера на подставку, посадить его на коня и сделать из него князя Андрея Болконского смешны.



Фото: Соцсети

Угомонись. А то даже мне уже жалко тебя.

А вам жалко Настю? Несчастная ведь, по сути, баба…

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