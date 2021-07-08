Мнение: Заиграет ли в футбол сборная России по футболу?

Станислав Черчесов не хотел уходить из сборной России, но все-таки его ушли.

Теперь-то сборная России заиграет в приличный футбол? Или не заиграет? Дело не только в главном тренере, но и во всем футбольном хозяйстве России? И сборная России по футболу обречена так и перекатывать мяч по полю, а не играть в футбол?

Фотография отсюда

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