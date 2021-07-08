Созданный Леонардо да Винчи графический набросок продан за рекордные 12,2 млн долларов

Набросок под названием «Голова медведя», созданный Леонардо да Винчи, продали за 8,86 млн фунтов (12,2 млн долларов) на аукционе «Кристис», свидетельствуют результаты торгов в Лондоне.

Набросок выполнен серебрянным карандашем на бумаге размером семь на семь сантиметров розово-бежевого оттенка. Изображение примечательно точной и трудоемкой техникой, передает ТАСС.

Отмечается, что предыдущим владельцем «Головы медведя» был американский инвестор Томас Каплан. Речь идет о рекордной стоимости для рисунка да Винчи. Предыдущий рекорд был установлен в 2001 году также на торгах Christie’s. Тогда работа под названием «Лошадь и всадник» была продана за 8,1 млн фунтов (11,5 млн долларов по курсу на тот момент), что стало рекордом для рисунка старых мастеров.

По мнению экспертов, набросок был создан Леонардо в начале 1480-х годов, предположительно до его переезда из Флоренции в Милан около 1482 года.

«Изображение, реализованное по нижней границе изначальной оценочной стоимости, составлявшей от 8 до 12 млн фунтов, искусствоведы связывают еще с тремя рисунками животных, сделанных Леонардо да Винчи с натуры. Считается, что все они входили в коллекцию из одного или нескольких альбомов для зарисовок, где мастер фиксировал различные позы животных, которые впоследствии использовал для работы над полноценными картинами. Художник запечатлел на кусочках бумаги образы гуляющего медведя, собак и кошек», – пишет ТАСС.

До настоящего момента не было подтверждений, что да Винчи нарисовал медведя на какой-либо из своих картин. Вероятно, художник использовал набросок головы медведя и лап собаки для работы над горностаем, которого мастер изобразил на знаменитом портрете Чечилии Галлерани «Дама с горностаем» (1489).

Ранее сообщалось, что по итогам торгов предметами русского искусства, прошедших в понедельник в Лондоне, общая выручка аукционного дома Christie’s составила 6,2 млн фунтов (8,7 млн долларов).