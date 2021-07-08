В Петербурге огласили приговор обвиняемым в похищении бизнесмена

В Петербурге огласили приговор троим мужчинам, которые похитили бизнесмена и при помощи вымогательства и угроз заставили передать им все данные его денежных счетов, сообщила объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

По данным следствия, преступный план Мусса Боготов, Азамат Лиев и Хазратали Хапцев разработали в декабре 2019 года, находясь на территории Москвы. Узнав, что некий петербуржец занимается валютными операциями и обладает большими деньгами, они решились на разбой, похищение и вымогательство, передает «Фонтанка».

В пресс-службе уточнили, что прибыв в Петербург на чужом ВАЗе, участники преступления организовали наблюдение за бизнесменом, и, дождавшись, когда он выйдет во двор своего дома и сядет за руль принадлежащего ему BMW X6, они совершили нападение. Хапцев при помощи отечественного автомобиля заблокировал выезд, в то время как его сообщники вытащили мужчину из салона, ударили по голове и пересадили на заднее сиденье, где связали руки и отобрали наличные, после чего на его же иномарке отвезли в Шушары.

Отмечается, что потерпевший под давлением передал им пароли от банковской карты и автомобиль на общую сумму 1,3 млн рублей. Кроме того, похищенного продержали в доме на Дунайском проспекте до задержания участников преступления.

Петродворцовый районный суд назначил Хапцеву 9 лет исправительной колонии строгого режима, а Боготову и Лиеву – по 8,5 года.

В феврале правоохранительные органы сообщили, что очередную серию хищений из ячеек центрального отделения Банка развития и модернизации промышленности выявили в Москве, злоумышленники украли 12 млн рублей.