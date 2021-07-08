Украинских силовиков обвинили в минировании сельхозугодий в Донбассе

Украинские силовики заминировали сельскохозяйственные угодья в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Мироновский у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

«На сельскохозяйственных полях вблизи населенного пункта Мироновский боевики 11-го батальона (ВС Украины – прим. ВЗГЛЯД) установили 75 противотанковых мин ТМ-62», – отметил Филипоненко, передает РИА «Новости»

Ранее в ЛНР заявили, что вооруженные силы Украины разместили танки Т-64 в жилом районе подконтрольного Киеву Северодонецка.