 

Украинских силовиков обвинили в минировании сельхозугодий в Донбассе

08.07.2021, 21:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинские силовики заминировали сельскохозяйственные угодья в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Мироновский у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

«На сельскохозяйственных полях вблизи населенного пункта Мироновский боевики 11-го батальона (ВС Украины – прим. ВЗГЛЯД) установили 75 противотанковых мин ТМ-62», – отметил Филипоненко, передает РИА «Новости»

Ранее в ЛНР заявили, что вооруженные силы Украины разместили танки Т-64 в жилом районе подконтрольного Киеву Северодонецка.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.05 / 48% украинцев согласны с тем, что Вторая мировая война была развязана в результате сговора Гитлера и Сталина – опрос

16.05 / Зеленская о своем внешнем виде: Я иногда допускаю ошибки, но это только мой выбор

20.07 / Иран казнил осужденного за шпионаж в пользу США и Израиля

05.07 / Из библиотек Гонконга стали изымать книги продемократических авторов

16.01 / Польский историк – Запад идеализирует коммунизм, поэтому РФ и «кормит» его своей историей

24.01 / В Китае спасли 11 шахтеров, которые две недели пробыли под завалами

08.12 / “Папина копия”, “Не вся папина”. Фаны Димопулос обсуждают снимки ее дочери

05.05 / В РФ выявили 7,9 тыс. новых случаев коронавируса

12.07 / Впервые за 20 месяцев прошли переговоры между Сербией и Косово. ЕС хочет, чтобы стороны подписали обязывающий документ

31.07 / Фигурант дела Шеремета Антоненко: Следственный эксперимент готов пройти, если не будут водить на цепи, как Юлю Кузьменко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика